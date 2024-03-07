Росіяни вдарили по навчальному полігону рятувальників на Харківщині

У ніч проти 7 березня російсько-окупаційні війська атакували безпілотниками територію навчального полігону ДСНС в Харківській області. Була пожежа, але без постраждалих.

Про це заявили в ДСНС.

Унаслідок обстрілу частково зруйнована одноповерхова адміністративна будівля навчального полігону одного з навчальних закладів системи ДСНС. Також горіли конструктивні елементи перекриття та даху даної споруди.

Наслідки російського удару по Харківській області / Фото: ДСНС

За даними ДСНС, загиблих та постраждалих немає.

До ліквідації наслідків удару залучили 2 відділення служби порятунку на автоцистернах. Площа пожежі склала близько 150 м². Вогнеборці оперативно погасили пожежу та запобігли розповсюдженню полум’я на інші будівлі та хвойний ліс.