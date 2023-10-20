Росіяни вдарили по Кривому Рогу: є загиблий

Ворожа армія вдарила по Кривому Рогу. Є влучання по дачному кооперативу. Одна людина загинула та одна поранена.

Про це в Фейсбуці повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Черговий теракт російської армії проти мирних людей. Ворог поцілив ракетою по дачному кооперативу в Кривому Розі”, – написав він.

Загинув 60-річний чоловік. Жінка 57 років отримала осколкові поранення. Вона в лікарні у важкому стані.

Через атаку сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Всі наслідки уточнюються.