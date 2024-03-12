Росіяни вдарили по Кривому Рогу: горить багатоповерхівка

Повітряні сили у вівторок, 12 березня, попередили, що російські окупанти випустили керовану авіаційну ракету (ймовірно, Х-59) у напрямку Кривого Рогу.
Суспільне згодом повідомило про звуки вибухів у Кривому Розі.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав, що внаслідок російської атаки почалася пожежа в багатоповерхівці.
“У Кривому Розі, попередньо, двоє загиблих. Є постраждалі. Лікарі надають необхідну меддопомогу”, – повідомив Лисак.
Лікарні Кривого Рогу прийняли уже 30 постраждалих. З них 5 — у важкому стані. Серед поранених є дитина.