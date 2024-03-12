Кримінал

Росіяни вдарили по Кривому Рогу: горить багатоповерхівка Палаюча після російського удару багатоповерхівка у Кривому Розі / Фото: Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак Повітряні сили у вівторок, 12 березня, попередили, що російські окупанти випустили керовану авіаційну ракету (ймовірно, Х-59) у напрямку Кривого Рогу. Суспільне згодом повідомило про звуки вибухів у Кривому Розі. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав, що внаслідок російської атаки почалася пожежа в багатоповерхівці. “У Кривому Розі, попередньо, двоє загиблих. Є постраждалі. Лікарі надають необхідну меддопомогу”, – повідомив Лисак. Лікарні Кривого Рогу прийняли уже 30 постраждалих. З них 5 — у важкому стані. Серед поранених є дитина.



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