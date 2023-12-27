Росіяни вдарили по електролініях та водонапірній башті у Чернігівській області

Російська армія вдарила по інфраструктурі у Чернігівській області. Через ворожі атаки низка населених пунктів залишилися без світла.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

Ворожа армія прицільно атакувала обладнання регіональних електромереж та водонапірну башту в одному з прикордонних сіл Сновської громади.

Відомо, що внаслідок атаки 9 населених пунктів залишилися без світла. На щастя, люди не постраждали.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Поліція закликає людей евакуюватися до безпечніших громад вглиб Чернігівської області.