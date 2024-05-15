Росіяни вдарили по центру Херсона трьома авіабомбами

Російські окупаційні війська вдарили по центру Херсона трьома авіабомбами, постраждало щонайменше 18 людей.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Пошкоджено вісім багатоповерхівок, пʼять приватних будинків, медзаклад, дві школи, а також потрощено автівки й господарчу споруду.

“Вісімнадцятеро херсонців отримали поранення. Наймолодшому травмованому – лише 15, а найстаршій – 98 років. Про кожного і кожну нині турбуються наші медики. Троє містян отримали важкі травми, за їх життя продовжують боротися лікарі”, – повідомив Прокудін.