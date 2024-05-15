Кримінал

Росіяни вдарили по центру Херсона трьома авіабомбами

15 Травня 2024 18:07
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Російські окупаційні війська вдарили по центру Херсона трьома авіабомбами, постраждало щонайменше 18 людей.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Пошкоджено вісім багатоповерхівок, пʼять приватних будинків, медзаклад, дві школи, а також потрощено автівки й господарчу споруду. 

“Вісімнадцятеро херсонців отримали поранення. Наймолодшому травмованому – лише 15, а найстаршій – 98 років. Про кожного і кожну нині турбуються наші медики. Троє містян отримали важкі травми, за їх життя продовжують боротися лікарі”, – повідомив Прокудін.

Наслідки російського удару по Херсону / Фото: Херсонська ОВА

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