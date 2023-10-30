Кримінал

Росіяни вдарили по центру Херсона, одна людина загинула

30 Жовтня 2023 07:06
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обстріл

Російська окупаційна армія сьогодні вночі, 30 жовтня, обстріляла Херсон. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще троє поранено.

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Армія РФ атакувала Центральний район міста близько опівночі з тимчасово окупованого лівого берега. Були пошкоджені, зокрема, багатоповерхівки.

“Одна з квартир внаслідок влучання загорілася. Там загинула жінка 85 років. Інша постраждала з опіками та отруєнням продуктами горіння доправлена до лікарні”, – заявив Мрочко.

Ще двоє поранених – чоловік 68 років та жінка 36 років – ушпиталені у стані середньої тяжкості.


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