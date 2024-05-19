Росіяни вдарили по центру Харькова

Близько 15-ї години у Харкові пролунало кілька вибухів.

Як повідомив міський голова ігор Терехов, два удари прийшлися по центральній частині міста. Одна ракета прилетіла на цвинтар, друга – в одне з найулюбленіших місць відпочинку харківʼян.

Надходить інформація про постраждалих. Зокрема, одна жінка внаслідок удару отримала гостру реакцію на стрес.

“Зайве ж казати, що ані на кладовищі, ані в рекреаційній зоні жодної військової інфраструктури немає?” – написав Терехов у Telegram.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував про удари по відкритій території поблизу паркової зони Харкова.