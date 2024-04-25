Кримінал

Росіяни вдарили поблизу залізничного вокзалу в Балаклії: постраждали пасажири електрички

25 Квітня 2024 17:17
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обстріли
Пошкоджена внаслідок обстрілу електричка / Скриншот з відео

Семеро людей зазнали поранень внаслідок удару по Балаклії Харківської області.

Серед поранених як жінки так і чоловіки, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Є влучання біля залізничного вокзалу. Деталі встановлюються. Усі служби працюють на місці”, – йдеться у повідомленні Синєгубова.

Удар був нанесен під час зупинки електрички “Харків — Ізюм”, повідомив “Суспільне Харків” начальник Балаклійської міської адміністрації Віталій Карабанов.

“Усі поранені — пасажири цього потягу. Люди були всередині електрички”, — сказав Карабанов.

UPD. 18.55 Кількість постраждалих зросла до 8. Наразі вони госпіталізовані.

UPD 19.15 До 10 зросла кількість поранених у Балаклії, повідомив очільник ОВА Синєгубов.


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