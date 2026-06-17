Росіяни вдарили дроном по кінно-спортивній школі на Сумщині, загинули тварини

У ніч на 17 червня російський безпілотник атакував територію кінно-спортивної школи на Сумщині. Удар припав по стайні, внаслідок чого загинули коні.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
За словами Григорова, окупанти атакували цивільний об’єкт, де щодня займалися діти — вихованці школи.
За попередньою інформацією, працівники закладу не постраждали.
Безпілотник влучив у стайню.
“На превеликий жаль, є загиблі коні. Щирі співчуття всім, хто переживає цю втрату”, — йдеться у повідомленні.