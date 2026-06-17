Росіяни вдарили дроном по кінно-спортивній школі на Сумщині, загинули тварини

ЗСУ ліквідували 1260 окупантів та майже 500 одиниць автотехніки за добу, — Генштаб

П’ять ударів поспіль: у Запоріжжі через нічну атаку РФ загинула людина, семеро постраждали

“На превеликий жаль, є загиблі коні. Щирі співчуття всім, хто переживає цю втрату”, — йдеться у повідомленні.

У ніч на 17 червня російський безпілотник атакував територію кінно-спортивної школи на Сумщині. Удар припав по стайні, внаслідок чого загинули коні.