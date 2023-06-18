Росіяни вдарили по Харківщині: пошкоджено газогін, лінії електропередач та будинки

Сьогодні зранку, близько 7:00 ворог обстріляв м. Куп’янськ. Пошкоджено приватний житловий будинок. Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів. У селі Новоосинове Куп’янського району пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди. У селі Колісниківка було пошкоджено будинок та льох.

Про це повідомив очільник області Олег Синєгубов.

У селі Одноробівка Богодухівського району внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено парк відпочинку та газову мережу. Внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено 3 житлові будинки та господарчі споруди. У cмт Вільча Чугуївського району пошкоджено 4 будинки та лінії електропередач. На щастя, без постраждалих.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили майже 7 га території та знешкодили 176 вибухонебезпечних предметів.