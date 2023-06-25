Суспільство

Росіяни в Бердянську вбили двох підлітків-партизанів

25 Червня 2023 09:38
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колаборант, бердянськ

Колаборант Володимир Рогов, який керує окупаційною адміністрацією на захоплених територіях Запорізької області, заявив про вбивство двох українців-партизанів. Хлопці ліквідували поліцейського-колаборанта і однго рашиста.

Про це Рогов напивав у Телеграм

“Подробиці стрілянини у Бердянську – ліквідовані двоє проукраїнських терористів. Приблизно о 19-й годині, коли населення відпочивало з сім’ями на міській набережній, двоє бойовиків відкрили вогонь з автоматів. Унаслідок злагоджених та оперативних дій правоохоронних органів терористів було блоковано та знищено”, – йдеться в повідомленні.

Рогов також заявив, що один із загиблих – Тигран Оганнісян, якого раніше затримували за антиросійську діяльність.

Телеграм-канал “Бердянськ сьогодні” повідомив, що інформація про вбивство Тиграна, швидше за все, правдива.

24 травня 2023 року двоє підлітків Тигран Оганнісян та Микита Ханганов, обидва 2006 року народження, у тимчасово окупованому Бердянську отримали обвинувачення від Слідчого комітету РФ у нібито підготовці диверсії на залізниці. Їм загрожувало ув’язнення на строк від 10 до 20 років.


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