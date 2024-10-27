Суспільство

Росіяни укріплюють Керченську протоку (фото)
27 Жовтня 2024 19:45
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Російські окупанти затоплюють поблизу Керченського мосту протидронові “їжаки”.

Про це йдеться у повідомленні “Крымский ветер”.

Підписники каналу оприлюднили фото, які є доказом, що ворог затоплює конструкції ближче до судноплавного прольоту Керченського мосту.

Нову партію противодронових «їжаків» везуть топити в Керченській протоці / Фото “Крымский ветер”

“Від кінця весни окупанти не на жарт взялися за підвищення захищеності мостової споруди. Їм здалося, що двох видів бонових загорож з бочок і барж мало. У протоці топлять конструкції типу “їжак”, а також будують паралельно мосту ще один – на палях, які забивають у дно”, – повідомляє джерело.

Також відомо, що на намивних ділянках і на острові Тузла ворог побудував вишки для розміщення на них різного озброєння.


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