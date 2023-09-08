Кримінал

Росіяни ударили ракетами по Запоріжжю

8 Вересня 2023 07:51
читать на русском →
ракетний удар

Російські окупанти вдарили по Запоріжжю ракетами вранці 8 вересня. Під атаку ворога потрапили об’єкти цивільної інфраструктури. Внаслідок ворожого удару є як мінімум один постраждалий.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

“На місці працюють усі відповідні служби. Є інформація про мінімум одну постраждалу людину”, – розповіли в ОВА.

За словами чиновника, противник, ймовірно, застосовував балістичні ракети для ударів по місту.

Як уточнили в облраді, наразі зафіксовано, що внаслідок дії вибухової хвилі у багатоповерхових будинках та навчальних закладах пошкоджено вікна.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Вересня 2023 09:48

У Кривому Розі ракета поцілила в адмінбудівлю, загинув поліцейській
8 Вересня 2023 07:51

Росіяни ударили ракетами по Запоріжжю
8 Вересня 2023 07:43

Одещину атакували 20 “шахедів”, більшість з них знищила ППО
8 Вересня 2023 07:35

Нардепи придбали елітні автівки на мільйони доларів після повномасштабного вторгнення, – Bihus.info
8 Вересня 2023 07:22

США виділяють новий пакет військової допомоги Україні
Останні новини
усі новини

Думки

Юрий САПРОНОВ

Влада це не назавжди
Леонід Маслов

Весільний міністр Резников і воєнні Мавіки
Віталій ПОРТНИКОВ

Эрдоган уехал ни с чем
Александр КИРШ

Новые “мирные контуры”, или К чему подталкивают Украину
Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
Юрий САПРОНОВ

Харьковские нардепы должны, нет – обязаны не вылазить из Министерств, лоббируя Харьков
усі думки