Росіяни ударили ракетами по Запоріжжю

Російські окупанти вдарили по Запоріжжю ракетами вранці 8 вересня. Під атаку ворога потрапили об’єкти цивільної інфраструктури. Внаслідок ворожого удару є як мінімум один постраждалий.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

“На місці працюють усі відповідні служби. Є інформація про мінімум одну постраждалу людину”, – розповіли в ОВА.

За словами чиновника, противник, ймовірно, застосовував балістичні ракети для ударів по місту.

Як уточнили в облраді, наразі зафіксовано, що внаслідок дії вибухової хвилі у багатоповерхових будинках та навчальних закладах пошкоджено вікна.