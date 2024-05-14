Суспільство

Росіяни тиснуть на Харківському, Краматорському та Покровському напрямках, – Генштаб

14 Травня 2024 14:59
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війна
Воїни 93 омбр / Фото: 93 омбр

Майже на всіх ділянках фронту тривають бої, найбільша активність окупантів фіксується на Харківському, Краматорському та Покровському напрямках.

З початку поточної доби відбулося 73 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

  • На Харківському напрямку ворог здійснив 8 атак на напрямках Глибоке – Слобожанське, Шебекіно (РФ) – Вовчанськ, Борисівка – Веселе, а також безуспішно намагався просунутись у бік Липців та Нескучного.
  • На Куп’янському напрямку з початку доби відбулося 6 бойових зіткнень в районах Синьківки, Берестового, Стельмахівки та Мясожарівки.
  • На Лиманському напрямку зафіксовано 1 бойове зіткнення неподалік Іванівки.
  • На Краматорському напрямку кількість  ворожих атак зросла до 8. Зокрема їх зафіксовано на напрямках Бахмут – Новий, Бахмут – Кліщіївка, Одрадівка- Кліщіївка, Миколаївка – Біла Гора. Окрім того ворог завдав 2 авіаційних ударів.
  • На Покровському напрямку загарбники найбільш активні – з початку цієї доби провели 24 атаки, зокрема, в районах населених пунктів Новоолександрівка,  Калинове, Євгенівка та Нетайлове. Двічі задіювали для ударів бойову авіацію – біля Воздвиженки та Євгенівки.
  • На Курахівському напрямку Сили оборони успішно відбили 6 атак противника. Ворог діяв на напрямках Марʼїнка – Георгієвка та Славне – Новомихайлівка.
  • На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 безуспішні спроби штурмів біля Старомайорського на Донеччині та  Роботиного у Запорізькій області.
  • Придніпровській напрямок – загарбники 3 рази атакували поблизу Кринок. Ворог зазнав втрат. Загарбники із артирелії обстріляли райони населених пунктів Кринки, Токарівка, Станіслав, Іванівка, Тягинка та Зміївка.
  • На Сіверському, Торецькому, Времівському та Гуляйпільському напрямках обстановка залишилася без змін. 

“Українські воїни діють рішуче та самовіддано. Роблять все для того, щоб не допустити просування противника углиб нашої території та зірвати його плани”, – зазанчили у Генштабі.


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