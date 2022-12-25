Росіяни сповільнили наступ на Бахмут і хочуть тактичну паузу, – ISW

Українським військам у районі Бахмута вдалося трохи уповільнити темп російського просування навколо Бахмута та його прилеглих населених пунктів.

Джерела українських соцмереж раніше стверджували, що українські війська повністю витіснили російські війська зі східних околиць Бахмута приблизно 21 грудня.

Про це повідомляють аналітики ISW.

Російським військам, ймовірно, буде важко підтримувати темп своїх наступальних операцій у районі Бахмута, і вони можуть спробувати ініціювати тактичну чи оперативну паузу. Міністерство оборони Сполученого Королівства 24 грудня повідомило, що російським військам наразі не вистачає необхідних запасів артилерійських боєприпасів для підтримки широкомасштабних наступальних операцій і що підтримання оборонних операцій уздовж довгої лінії фронту в Україні вимагає від російських військових витрат значна кількість снарядів і ракет щодня.

Повідомлення Групи Вагнера про значні втрати в районі Бахмута за останні тижні також, ймовірно, погіршили поточні оперативні можливості російських військ у цьому районі.

Обмеження російських військових у особовому складі та боєприпасах, швидше за все, не дозволять їм підтримувати нинішні високі темпи наступальних операцій у районі Бахмута в найближчій перспективі. Раніше російські війська виділили значні ресурси на м’ясорубку, щоб захопити Сєвєродонецьк і Лисичанськ навесні-влітку 2022 року. Російські війська досягли кульмінації після захоплення Лисичанська на початку липня та не змогли захопити сусідні Сіверськ на сході чи Слов’янськ на північному сході.

Зацикленість російських військових на проведенні надзвичайно виснажливої ​​кампанії для досягнення тактичних цілей захоплення Сєвєрдонецька та Лисичанська зрештою підірвала здатність російських військових досягти своєї більшої оперативної мети охопити українські сили в котлі вздовж автомагістралі E40 і зрештою просунутися до західної частини Донецької області. адміністративні кордони. Невпинний і дорогий тиск Росії на Бахмут також може погіршити здатність Росії досягати довгострокових цілей на театрі дій на Донбасі.