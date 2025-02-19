Росіяни скинули КАБи на житлові будинки на Харківщині: загинув чоловік

Сьогодні, 19 лютого близько 15:30, збройні сили РФ вдарили КАБами по приватному житловому сектору у місті Купʼянськ Харківської області. Загинув мирний житель.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

З-під завалів зруйнованого будинку рятувальники деблокували тіло 59-річного чоловіка. У місті пошкоджено понад 10 приватних будинків, господарчі приміщення.

Також сьогодні в селі Вільхуватка Купʼянського району близько 13:25 зафіксовано влучання ворожого FPV-дрона. Дістали поранення двоє чоловіків віком 65 та 55 років. Пошкоджено приватні домоволодіння.

Крім того, сьогодні у селищі Купʼянськ-Вузловий внаслідок ворожого обстрілу загорівся будинок. Зазнали поранень двоє мирних жителів. У важкому стані обох потерпілих госпіталізували.