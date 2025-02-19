Суспільство

Росіяни скинули КАБи на житлові будинки на Харківщині: загинув чоловік
19 Лютого 2025 19:23
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Пожежа після обстрілу Куп'янського району / Фото: Харківська обласна прокуратура
Пожежа після обстрілу Куп'янського району / Фото: Харківська обласна прокуратура

Сьогодні, 19 лютого близько 15:30, збройні сили РФ вдарили КАБами по приватному житловому сектору у місті Купʼянськ Харківської області. Загинув мирний житель.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

З-під завалів зруйнованого будинку рятувальники деблокували тіло 59-річного чоловіка. У місті пошкоджено понад 10 приватних будинків, господарчі приміщення.

Також сьогодні в селі Вільхуватка Купʼянського району близько 13:25 зафіксовано влучання ворожого FPV-дрона. Дістали поранення двоє чоловіків віком 65 та 55 років. Пошкоджено приватні домоволодіння.

Крім того, сьогодні у селищі Купʼянськ-Вузловий внаслідок ворожого обстрілу загорівся будинок. Зазнали поранень двоє мирних жителів. У важкому стані обох потерпілих госпіталізували.

Наслідки обстрілів Куп’янського району / Фото: Харківська обласна прокуратура

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