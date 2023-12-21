Кримінал

Росіяни скинули дві авібомби на Торецьк: троє людей загинули

21 Грудня 2023 16:47
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обстріл

Російська армія сьогодні, 21 грудня, скинула дві авіабомби на Торецьк у Донецькій області. Загинуло три людини, ще п’ятеро дістали поранення.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

“О 12:00 російська армія завдала два авіаудари по Торецьку. Тип засобів ураження, який використовували загарбники, наразі встановлюється”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що росіяни влучили по об’єктах цивільної інфраструктури. Троє чоловіків 41, 42, 45 років від отриманих тілесних ушкоджень загинули.

Ще п’ятеро працівників двох підприємств отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Постраждалих віком від 33 до 54 років доправлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Прокурори вживають усіх можливих та належних заходів для фіксації воєнних злочинів РФ проти мирного населення Донецької області.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни.


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