Суспільство

Росіяни скинули авіабомби на житловий сектор у Куп’янську: є постраждалі

2 Жовтня 2023 19:56
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обстріл, куп'янськ

У понеділок, 2 жовтня, російські окупанти ударили двома керованими авіабомбами по житловому сектору Куп’янська Харківської області. Є потерпілі.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

“Унаслідок удару по Куп’янську двома керованими авіабомбами постраждали двоє осіб. З травмами їх доставили до лікарні”, – йдеться у повідомленні. 

Внаслідок атаки та потужного вибуху виникла пожежа у легковому автомобілі, пошкоджено житло та приватних автомобілів.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження. 


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