Росіяни штурмують українські позиції з автоматами і лопатами, – розвідка Британії

Російське командування продовжує наполягати на наступальних діях, що призводить до ближніх боїв за участі погано оснащеної піхоти РФ.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Наприкінці лютого 2023 року російські мобілізовані резервісти розповіли, що їм наказали штурмувати український бетонний опорний пункт, маючи на озброєнні лише «вогнепальну зброю та лопати». Лопати, ймовірно, є знаряддями для окопів, які використовуються для рукопашного бою.

Смертоносність стандартного окопного інструменту МПЛ-50 особливо міфологізована в Росії. З тих пір, як він був розроблений у 1869 році, він мало змінився, його подальше використання як зброї підкреслює жорстокі та низькотехнологічні бойові дії, які стали характерними для більшої частини війни.

Один із резервістів розповів, що «ані фізично, ані психологічно» не був готовий до дії.

Останні дані свідчать про збільшення кількості ближніх боїв в Україні. Ймовірно, це є результатом того, що російське командування продовжує наполягати на наступальних діях, які переважно складаються з пішої піхоти, з меншою підтримкою артилерійського вогню, оскільки Росії не вистачає боєприпасів.