Росіяни штурмують магазини з новим iPhone 17 попри санкції та космічні ціни

У Росії стартували продажі нової лінійки iPhone 17, і попит виявився рекордним — попри захмарні ціни та західні санкції. За словами представників рітейлера Restore:, кількість передзамовлень цього року зросла на 66% у порівнянні з минулим, пише Reuters.

«Є величезна фан-база, яка ніколи не проміняє iPhone на щось інше», — заявила PR-директорка Inventive Retail Group Людмила Семушина.

У московському торговельному центрі Afimall City нові смартфони виставили лише для ознайомлення. Замовити їх можна з доставкою найближчими днями. Як зазвичай, спостерігається невеликий дефіцит на старті продажів.

Ціна теж вражає: базова модель iPhone 17 із 256 ГБ пам’яті коштує 119 990 рублів (приблизно $1437), що на 57% дорожче за американський цінник і на 29% — за британський.

Попри те, що Apple офіційно припинила продажі в Росії ще у 2022 році, «сірі» постачання не зупинили фанатів бренду. Місцеві банки навіть запустили власні сервіси безконтактних платежів, аби обійти блокування Apple Pay.

Російські блогери й покупці називають серед головних приваб новинки новий дизайн, покращені камери та модель iPhone Air. «Це суттєве оновлення, варто замислитися про перехід», — зізнається один із клієнтів.

Минулого року Apple стала брендом №1 у Росії за виручкою від продажів смартфонів, хоча за кількістю проданих пристроїв лідирує китайська Xiaomi.