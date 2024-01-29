Росіяни розстріляли українську сім’ю в окупованій Кремінній, – ЗМІ

В окупованій Кремінній Луганської області російські солдати розстріляли сім’ю з трьох осіб.

Про це повідомляє російський телеграм-канал ASTRA.

Згідно з повідомленням, тіла 60-річної жінки, її 37-річної дочки та 41-річного зятя з вогнепальними пораненнями знайшли в окупованому місті Кремінна Луганської області 26 січня. Родичі вбитої родини розповіли, що у 37-річної жінки залишилася 18-річна донька.

За підозрою у розстрілі мирних громадян затримали 33-річного військовослужбовця в/ч 12 271 Фідана Хаєрзаманова. Розшукуються також його товариші по службі: 30-річний Ігор Дмитрієв і 39-річний Азамат Гарєєв.

Мотиви вбивства невідомі.