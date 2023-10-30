Росіяни розстріляли родину в окупованій Волновасі (ФОТО 18+)

У тимчасово окупованій Волновасі на Донеччині російські загарбники розстріляли сім’ю Капканець, загинули 9 осіб, зокрема діти.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

“В одному з приватних будинків знайдено тіла дев’яти осіб з вогнепальними пораненнями, зокрема двох дітей. Зважаючи на те, що Волноваха – прифронтове місто, захоплене у 2022 році, і всі люди зі зброєю там – це російські військові, жодних сумнівів у тому, що це справа їхніх рук, немає. За моїми даними від місцевих – убили цілу родину Капканець. Вони зібралися разом на якесь сімейне свято”, – розповів він.

За даними ASTRA, злочин скоїли російські військовослужбовці. На момент розстрілу всі жертви спали. Підозрюваних у справі попередньо досі немає.

Крім Тетяни Капканець, невідомі застрелили її чоловіка – 53-річного Едуарда, їхніх синів – Андрія та Олександра. А також дружину Андрія – Наташу, їхніх двох дітей 4-річного Микиту та ученицю молодших класів Настю. Крім цього, злочинці розстріляли дружину Олександра — Катерину та її брата — 19-річного Дмитра Хотинського.