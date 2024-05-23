Суспільство

Росіяни розгорнули у Поволжі масштабне будівництво фільтраційних таборів для українців – Спротив

23 Травня 2024 07:10
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окупація, росіяни
Ілюстративне фото з відкритих джерел

На території Поволжя розгорнули масштабне будівництво фільтраційних таборів під виглядом дитячих таборів.

Про це повідомляє ЦНС.

У спротиві зазначають, що такі фільтраційні табори – це розгортання швидкомонтажних модульних будиночків (швидше бараків), які вміщатимуть сотні “відвідувачів”.

“Кремль вибудовує систему фільтраційних таборів від початку своєї окупації України. У таких зонах людей перевіряють на лояльність окупаційній владі. Також з її допомогою намагаються створити базу даних мешканців окупованих територій”.

У повідомленні ЦНС додають, що останнім часом на тимчасово підконтрольній окупаційним військам території України спостерігається посилення фільтраційних заходів.

“Особливо жорсткі перевірки спостерігаються на Півдні України”, – зазначає спротив.


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