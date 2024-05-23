Росіяни розгорнули у Поволжі масштабне будівництво фільтраційних таборів для українців – Спротив

На території Поволжя розгорнули масштабне будівництво фільтраційних таборів під виглядом дитячих таборів.
Про це повідомляє ЦНС.
У спротиві зазначають, що такі фільтраційні табори – це розгортання швидкомонтажних модульних будиночків (швидше бараків), які вміщатимуть сотні “відвідувачів”.
“Кремль вибудовує систему фільтраційних таборів від початку своєї окупації України. У таких зонах людей перевіряють на лояльність окупаційній владі. Також з її допомогою намагаються створити базу даних мешканців окупованих територій”.
У повідомленні ЦНС додають, що останнім часом на тимчасово підконтрольній окупаційним військам території України спостерігається посилення фільтраційних заходів.
“Особливо жорсткі перевірки спостерігаються на Півдні України”, – зазначає спротив.