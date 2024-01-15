Кримінал

Росіяни вдарили по Нью-Йорку: під завалами під’їзду перебувають люди

15 Січня 2024 21:01
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ракетний удар

Російська армія сьогодні, 15 січня, завдала ударів по Нью-Йорку в Донецькій області. Унаслідок цього обвалився під’їзд багатоповерхівки, постраждали люди.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“Росіяни скинули на селище дві керовані авіабомби і влучили ракетою в 3-поверхівку – у будинку обвалився під’їзд, під руїнами перебувають люди”, – ідеться в заяві.

За словами Філашкіна, три людини поранені, ще 5 перебувають під завалами. Зараз на місці працюють представники влади, рятувальники і поліція – вирішують питання розбору завалів.

“Це чергова цинічна атака росіян по цивільному населенню. Її точні наслідки будуть відомі пізніше”, – додав очільник області.


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