Росіяни вдарили по Нью-Йорку: під завалами під’їзду перебувають люди

Російська армія сьогодні, 15 січня, завдала ударів по Нью-Йорку в Донецькій області. Унаслідок цього обвалився під’їзд багатоповерхівки, постраждали люди.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“Росіяни скинули на селище дві керовані авіабомби і влучили ракетою в 3-поверхівку – у будинку обвалився під’їзд, під руїнами перебувають люди”, – ідеться в заяві.

За словами Філашкіна, три людини поранені, ще 5 перебувають під завалами. Зараз на місці працюють представники влади, рятувальники і поліція – вирішують питання розбору завалів.

“Це чергова цинічна атака росіян по цивільному населенню. Її точні наслідки будуть відомі пізніше”, – додав очільник області.