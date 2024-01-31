Суспільство

Росіяни повідомили про атаку БПЛА на Санкт-Петербург

31 Січня 2024 09:32
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дрони, рф

Росіяни заявляють, що вночі середи, 31 січня, невідомий безпілотник залетів до Санкт-Петербурга. Він впав на території нафтопереробного заводу “Невський мазут”

Про це повідомляє Еспресо з посиланням на російські тг-канали “Фонтанка” та “Mash на Мойке“. 

Зазначається, що спершу петербуржці заявили про гуркіт, який чули у різних районах міста.

Близько 04:20 за місцевим часом російська ППО намагалася збити БПЛА на підльоті, за 60 км від Пітера залучили зенітний ракетний комплекс С-400 “Тріумф”.

Підбитий дрон зміг долетіти до Невського району Петербурга і впав на територію заводу “Невський мазут”, пошкодивши кілька цистерн.

“Попередньо, серйозної пожежі не трапилося, три порожні цистерни швидко загасили”, – повідомляє “Фонтанка”. Постраждалих, за попередніми даними, немає.

Видання додає, що в аеропорту Пулково вводили план “килим” з 03:53 до 05:11.


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