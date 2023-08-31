Суспільство

Росіяни повідомляють про збиття дронів над Брянськом

31 Серпня 2023 12:01
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дрони, рф

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про нібито збиті три безпілотники в небі над Брянськом.

Про це півідомляє Богомаз у Telegram.

“У результаті оперативності дій сил Росгвардії за допомогою антидронової рушниці та спеціального карабіна над Брянськом збито три безпілотні літальні апарати літакового типу. Постраждалих і руйнувань немає. На місці працюють оперативні та екстрені служби”.

Водночас російські пабліки в соцмережах повідомляють, що один з українських дронів-камікадзе, які атакували Брянськ, упав на готель Управління справами уряду області. За сотню метрів від будівлі регіональної адміністрації.

А місцева влада вирішила перекрити центр Брянська для автомобілів і людей – “щоб уникнути жертв”.


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