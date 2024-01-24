Кримінал

Росіяни пошкодили в Україні кожну сьому школу, – Міносвіти

24 Січня 2024 12:41
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війна, обстріл

Внаслідок ворожих ударів в Україні зруйновано понад 200 шкіл, 1600 – пошкоджено.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ повідомив заступник міністра освіти та науки України Андрій Сташків.

“Якщо казати про зруйновану освітню інфраструктуру в цілому по Україні, то тільки шкіл зруйновано більш як 200, і більш як 1600 шкіл зазнали пошкодження. Якщо перевести це у відносні цифри, то це кожна сьома школа в Україні зазнала пошкоджень. І це безумовно спричиняє відсутність доступу до освіти в дітей”, – сказав він.

За словами Сташківа, на цей момент в Україні близько 900 тисяч дітей навчаються дистанційно.

“Вони не можуть відвідувати школи і навчаються з використанням дистанційних технологій. І в умовах війни це насправді є викликом як для вчителів, так і для самих учнів”, – додав чиновник.


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