Росіяни пошкодили мережі обленерго на Харківщині та Сумщині

Через обстріли є значні пошкодження в мережах обленерго в Харківській та Сумській областях. Загалом через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишається 358 населених пунктів. Через негоду на ранок знеструмлений населений пункт в Чернігівській області. З технічних причин є відключення в Київській, Полтавській, Сумській областях.

Про це повідомляє “Укренерго” станом на ранок 26 січня.

Зазначається, що пропускна здатність високовольтних мереж “Укренерго” достатня для покриття наявного попиту.

в Харківській області через пошкодження обладнання обленерго під час обстрілів вчора ввечері та вночі знеструмлено один з об’єктів “Укренерго” та кілька об’єктів обленерго. Без енергопостачання понад 16500 споживачів. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

в Сумській області під час двох масованих артобстрілів прикордонних районів знеструмлювались понад 40 тисяч споживачів, є пошкодження обладнання обленерго. На ранок всі споживачі заживлені по резервним схемам живлення.

Споживання продовжує поступово знижуватись через потепління.

Також повідомляється, що протягом доби на теплових електростанціях в аварійний та поточний ремонти вивели 2 блоки.

Імпорт електроенергії здійснюється впродовж всієї доби, за винятком нічних годин, зі Словаччини, Польщі, Румунії та Молдови. Загальний обсяг 4 772 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 872 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови становить 1700 МВт.

Експорт сьогодні відсутній.