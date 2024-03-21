Політика

Росіяни почали перекидати війська на захист Бєлгорода, – Bloomberg

21 Березня 2024 07:28
читать на русском →
війна, росія
Частково зруйнований будинок в Білгородській області / Фото: Sputnik

Активні дії російських добровольців на території Бєлгородської та Курської областей, змушує російське командування перекинути сили від лінії фронту на захист Бєлгорода.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на анонімне джерело, близького до Кремля.

Співрозмовник видання сказав, що війна триває на території Росії. Однак, попри війну та атаки на Бєлгород, більшість мешканців міста продовжують підтримувати Путіна.

Видання нагадало, що останніми тижнями російські регіони, включаючи Бєлгородську та Курську області, зіткнулися з атаками безпілотників та ракет. Також Україна продовжує проводити кампанію, орієнтовану на інфраструктуру та промислові об’єкти, включаючи нафтопереробні заводи та склади.

Водночас російські прикордонні регіони зіткнулися із наземними атаками зі сторони російських повстанців – Російського добровольчого корпусу, Сибірського батальйону та Легіону “Свобода Росії”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
21 Березня 2024 07:50

Сили ППО знищили всі ракети, що летіли на Київ

21 Березня 2024 08:23

Росіяни активізувалися на Лиманському напрямку, – Генштаб
21 Березня 2024 07:39

Ракетний удар по Харкову: пʼять людей вважаються зниклими безвісти
21 Березня 2024 07:28

Росіяни почали перекидати війська на захист Бєлгорода, – Bloomberg
21 Березня 2024 07:19

Росіяни атакували Київ ракетами

Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту

Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?

Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти

Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду

Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося

Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив

усі думки