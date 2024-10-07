Росіяни почали дистанційно мінувати територію Херсона “пелюстками”

Російські окупаційні війська почали дистанційно мінувати територію міста Херсон “пелюстками”. Впродовж 7 жовтня зафіксовано кілька випадків дистанційного мінування Дніпровського району, повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

“Увага! За сьогодні підтверджено кілька випадків дистанційного мінування у Дніпровському районі Херсона. Ворог розкидає на дорогах міни – “пелюстки” (“лєпєсткі” або “метелики”), – – повідомив Мрочко.

Очільник МВА застерігає, що наближатися до цієї протипіхотної міни дуже небезпечно. Пристрій має невеликий розмір – приблизно з долоню, і може бути зеленого або коричневого кольору.

“Категорично заборонено наближатися до міни й тим більше її чіпати! У разі виявлення такої “пелюстки” набирайте “101”, – наголошує голова Херсонської МВА.