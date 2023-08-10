Суспільство

Росіяни переведуть один з енергоблоків ЗАЕС у холодний режим

10 Серпня 2023 21:22
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заес

Окупанти переведуть четвертий енергоблок Запорізької атомної станції в холодний режим через виявлене технічне порушення, однак при цьому планують запустити в гарячий режим шостий блок станції.

Про це повідомляє російський “Интерфакс”.

“У процесі експлуатації четвертого блоку Запорізької АЕС персоналом станції виявлено ознаки нещільності трубної частини парогенератора номер 3”, – йдеться в повідомленні.

Водночас, тепер окупанти збираються запустити в гарячий режим шостий блок станції.

“Для забезпечення парових власних потреб Запорізької АЕС розглядається питання щодо переведення енергоблоку номер 6 у стан “гарячий останов”, – уточнили на окупованій ЗАЕС.


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