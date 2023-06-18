Росіяни пересувають техніку на Запорізький напрямок через Мелітополь, – Федоров

Цивільні в Мелітополі фіксують пересування військової техніки й особового складу ворога через місто на Запорізький напрямок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міського голови Мелітополя Івана Федорова.
“Що стосується пересування тяжкого озброєння та особового складу – наші мешканці бачать його, особливо з напрямку Нової Каховки та Каховки. Звідти була переброска ворожих сил до запорізької лінії фронту”, – розповів Федоров.
Зокрема міський голова відзначив, що в Бердянську ворог розмістив два десятки гелікоптерів, а в Токмаку – особового складу армії Росії більше ніж цивільних.
Тим часом за словами Федорова, цивільні продовжують допомагати партизанам.
“Завдяки повідомленням мешканців одна з рашистських колон до фронту не доїхала, а лишилась металобрухтом в степу”, – додав Федоров.