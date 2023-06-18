Суспільство

Росіяни пересувають техніку на Запорізький напрямок через Мелітополь, – Федоров

18 Червня 2023 13:17
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мелітополь, рф

Цивільні в Мелітополі фіксують пересування військової техніки й особового складу ворога через місто на Запорізький напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міського голови Мелітополя Івана Федорова.

“Що стосується пересування тяжкого озброєння та особового складу – наші мешканці бачать його, особливо з напрямку Нової Каховки та Каховки. Звідти була переброска ворожих сил до запорізької лінії фронту”, – розповів Федоров.

Зокрема міський голова відзначив, що в Бердянську ворог розмістив два десятки гелікоптерів, а в Токмаку – особового складу армії Росії більше ніж цивільних.

Тим часом за словами Федорова, цивільні продовжують допомагати партизанам.

“Завдяки повідомленням мешканців одна з рашистських колон до фронту не доїхала, а лишилась металобрухтом в степу”, – додав Федоров.


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