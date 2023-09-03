Росіяни перекидають в Україну техніку із Курильських островів

Росіяни забирають зенітно-ракетні комплекси С-300 із Курильських островів та перекидають їх на фронт в Україні.

Як пише незалежне громадське інформаційне агентство Японії Kyodo News аналіз супутникових зображень показав, що численні ракетні системи протиповітряної оборони, розгорнуті Росією на двох островах у 2020 році Москва хоче використати у війні проти України.

Аналітики припускають, що росіяни забрали з військового об’єкта на півдні Сахаліну велику кількість старих танків і гаубиць, які також відправили ​​в Україну. Окрім того, в Україну перекидають війська з Далекого Сходу.