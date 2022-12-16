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Росіяни перекидають техніку у напрямку Мелітополя

16 Грудня 2022 17:41
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маріуполь

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє, що через Маріуполь у напрямку Бердянська й Мелітополя знову посилилось переміщення військової техніки: БТРи, гаубиці, артилерія, вантажівки з військовими з причепом пушок рухаються в Запорізьку область.

Зараз на техніці позначки “Z”, до того були “V” та “V” в квадраті. Натомість у Маріуполь із Росії та окупованого Криму цілодобово везуть “Зуби дракона” (трикутні бетонні укріплення). 

Мангуш під Маріуполем посилено ППО типу “Бук”. Там стрімко зростає кількість військового контингенту як росіян, так і бойовиків так званої “ДНР”.

Рух колон техники посилено супроводжується росс гвардією та/або комендатурою. В Маріуполь прибули підрозділи ОМОН з Пітеру та від сьогодні розпочали патрулювання вулиць. Основне завдання, яке звучить зсередини окупаційної адміністрації – на випадок масових протестів через соціальне незадоволення.


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