Кримінал

Росіяни обстрілюють Херсон

8 Червня 2023 14:19
34
читать на русском →
херсон

Російські війська обстрілюють прибережну територію та центр Херсона. Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Місцеві жителі повідомляють, що місто під обстрілами “градів” та артилерії було 10 хвилин тому. Зараз тихо.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Червня 2023 16:50
12

На Запорізькому напрямку ворог в активній обороні, – Міноборони
8 Червня 2023 16:27
37

Захід обговорює надання Україні ще одного типу винищувачів, – Politico
8 Червня 2023 15:46
61

Україна та ООН домовились про евакуацію з окупованого Лівобережжя: чекають на доступ від РФ
8 Червня 2023 14:32
132

Червоний Хрест відреагував на критику Зеленського
8 Червня 2023 13:11
50

ДСНС повідомила, які пляжі відкриють у Харкові
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Маленьким ангелам
Юрій ЛУЦЕНКО

Капітуляція рашистських окупантів на Південному фронті
Александр КИРШ

В семье не без Орбана — так что надо суперНАТО
Александр КИРШ

“Убей его!”
Віталій ПОРТНИКОВ

Не смотрите вверх, там дроны
Юрий САПРОНОВ

Бог шельму метит
усі думки