Росіяни обстрілюють Херсон

Російські війська обстрілюють прибережну територію та центр Херсона. Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Місцеві жителі повідомляють, що місто під обстрілами “градів” та артилерії було 10 хвилин тому. Зараз тихо.