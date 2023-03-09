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Росіяни обстріляли зупинку й магазин у Херсоні – троє загиблих

9 Березня 2023 11:56
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херсон, обстріли

Російські війська вранці 9 березня обстріляли місто Херсон, внаслідок чого загинули троє людей.

“Російські терористи зранку обстріляли Херсон. Влучили, у тому числі, в зупинку громадського транспорту. Внаслідок обстрілу загинуло 3 осіб”, – повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

“На місці згарища кілька хвилин тому була зупинка громадського транспорту… Російський снаряд відібрав життя двох людей, що стояли на зупинці. Уламки боєприпасу влучили й у крамницю – у приміщенні загинула жінка”, – повідомили в ОДА.


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