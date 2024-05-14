Кримінал

Росіяни обстріляли житлову забудову Харкова

14 Травня 2024 16:27
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обстріли
Ілюстративне фото / Суспільне

Вдень 14 травня близько 16:10 армія РФ обстріляла Харків. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, удар прийшовся по району житлової забудови.

“Знову удар по району житлової забудови – навколо багатоквартирні будинки. Про руйнування та постраждалих інформація уточнюється”, – повідомив Терехов.

У місті та області триває повітряна тривога, є загроза повторних ударів.

UPD 16:50 Одна з бомб влучила у 10-й поверх багатоквартирного житлового будинку. Без пожежі. Зараз здійснюється поквартирний обхід і пошук можливих постраждалих, повідомив Терехов. 

На місці іншого прильота маємо влучання по гаражах – приблизно 10 з них горять. Пошкоджена багатоповерхівка. 

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, постраждали 9 людей. Усі – легкі, гостра реакція на стрес.


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