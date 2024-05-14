Росіяни обстріляли житлову забудову Харкова

Вдень 14 травня близько 16:10 армія РФ обстріляла Харків. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, удар прийшовся по району житлової забудови.

“Знову удар по району житлової забудови – навколо багатоквартирні будинки. Про руйнування та постраждалих інформація уточнюється”, – повідомив Терехов.

У місті та області триває повітряна тривога, є загроза повторних ударів.

UPD 16:50 Одна з бомб влучила у 10-й поверх багатоквартирного житлового будинку. Без пожежі. Зараз здійснюється поквартирний обхід і пошук можливих постраждалих, повідомив Терехов.

На місці іншого прильота маємо влучання по гаражах – приблизно 10 з них горять. Пошкоджена багатоповерхівка.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, постраждали 9 людей. Усі – легкі, гостра реакція на стрес.