Росіяни обстріляли шахту ДТЕК на Донеччині: є загиблий і поранені

Російські окупаційні війська обстріляли шахту ДТЕК у Донецькій області. Внаслідок атаки загинув один працівник підприємства, ще троє отримали поранення.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

У компанії зазначили, що внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі та обладнання, відбулося знеструмлення шахти. Під час атаки під землею перебували 146 гірників, їх поступово піднімають на поверхню.

“Ворог вбив нашого колегу. Ще трьох було поранено. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого”, — заявили в компанії, наголосивши, що постраждалим надають усю необхідну допомогу.

Голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець повідомив, що через обстріл були знеструмлені шахти в Добропільській громаді. Електропостачання вже відновили.