Росіяни обстріляли село Курилівка Куп‘янського району, загинула жінка

О 10:30 російські війська обстріляли село Курилівка Куп‘янського району Харківської області.
Внаслідок терористичний дій загинула цивільна 67-річна жінка, повідомив голова ХОВА Олег Синегубов.
Профільні служби працюють на місцях влучань.
О 10:30 російські війська обстріляли село Курилівка Куп‘янського району Харківської області.
Внаслідок терористичний дій загинула цивільна 67-річна жінка, повідомив голова ХОВА Олег Синегубов.
Профільні служби працюють на місцях влучань.
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