Кримінал

Росіяни обстріляли село Курилівка Куп‘янського району, загинула жінка

5 Березня 2024 11:21
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О 10:30 російські війська обстріляли село Курилівка Куп‘янського району Харківської області. 

Внаслідок терористичний дій загинула цивільна 67-річна жінка, повідомив голова ХОВА Олег Синегубов.

Профільні служби працюють на місцях влучань.


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