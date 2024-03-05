Кримінал

Росіяни обстріляли село Курилівка Куп‘янського району, загинула жінка О 10:30 російські війська обстріляли село Курилівка Куп‘янського району Харківської області. Внаслідок терористичний дій загинула цивільна 67-річна жінка, повідомив голова ХОВА Олег Синегубов. Профільні служби працюють на місцях влучань.



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