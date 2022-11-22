Кримінал

Росіяни обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги в Оріхові, загинув соцпрацівник

22 Листопада 2022 11:55
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запоріжжя

Російські війська обстрілюють місто Оріхів у Запорізькій області. В результаті прямого влучання у пункт видачі гуманітарної допомоги у приміщенні школи, загинув соціальний працівник, ще дві жінки отримали поранення.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.

“Жертв могло бути значно більше, але їх вдалось запобігти завдяки правильній організації роботи з видачі допомоги, коли уникається створення черг і скупчень людей та наявності поряд обладнаних укриттів”, – зазначив він.


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