Росіяни обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги в Оріхові, загинув соцпрацівник

Російські війська обстрілюють місто Оріхів у Запорізькій області. В результаті прямого влучання у пункт видачі гуманітарної допомоги у приміщенні школи, загинув соціальний працівник, ще дві жінки отримали поранення.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.

“Жертв могло бути значно більше, але їх вдалось запобігти завдяки правильній організації роботи з видачі допомоги, коли уникається створення черг і скупчень людей та наявності поряд обладнаних укриттів”, – зазначив він.