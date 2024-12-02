Кримінал

Росіяни обстріляли Нікопольський та Криворізький райони, є поранені
2 Грудня 2024 20:12
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обстріли
Руйнування після російського удару / Фото: Дніпропетровська ОВА

Російська окупаційна армія здійснила майже 20 атак на Нікопольський район, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.  

Обстріли торкнулися Нікополя, Марганецької та Мирівської громад. Противник використовував дрони та артилерію.  

Унаслідок атак постраждав 21-річний юнак. Медики надали йому допомогу, і він лікуватиметься амбулаторно.  

Обстрілами пошкоджено багатоквартирний будинок, 8 приватних осель, 4 господарські споруди, автомобілі, гімназію, магазин та автозаправку. Пошкоджено також лінії електропередач і газопровід.  

Увечері під обстріл потрапив і Кривий Ріг, де загорілися три дачні будинки. У Криворізькому районі постраждали двоє чоловіків: 85-річного госпіталізували у стані середньої тяжкості, а 53-річному надали допомогу на місці.  


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