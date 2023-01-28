Суспільство

Росіяни обстріляли Костянтинівку: є загиблі, 14 поранених

28 Січня 2023 18:47
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донецьк, обстріли

Внаслідок обстрілу Костянтинівки Донецької області у суботу 3 осіб загинули, 14 дістали поранень.

“Костянтинівка — місто, відносно віддалене від лінії фронту, однак все одно воно постійно потерпає від ворожих ударів. Кожен, хто досі залишається в місті, наражає себе на смертельну небезпеку — росіяни б’ють по цивільних, бо не здатні боротися з української армією”, — написав голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Facebook.

Він повідомив, що обстріл трапився у суботу зранку. Спочатку було відомо про 3 загиблих і 2 поранених цивільних, однак станом на 15:00 кількість поранених зросла до 14.

Голова ОВА вкотре закликав мешканців області евакуюватися.


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