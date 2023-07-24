Росіяни обстріляли громаду Синельниківщини

Надвечір 24 липня війська РФ з важкої артилерії обстріляли Великомихайлівську громаду Синельниківського району, що на Дніпропетровщині.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, по громаді випустили з десяток снарядів, цілили у поле з пшеницею.

“Вони хочуть залишити нас без врожаю. Дивом пожежі вдалося уникнути”, — написав посадовець.

Минулося без загиблих і поранених. В інших громадах області день минув без обстрілів, додав Сергій Лисак.