Суспільство

Росіяни обстріляли громаду Синельниківщини

24 Липня 2023 20:40
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обстріл

Надвечір 24 липня війська РФ з важкої артилерії обстріляли Великомихайлівську громаду Синельниківського району, що на Дніпропетровщині. 

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, по громаді випустили з десяток снарядів, цілили у поле з пшеницею.

“Вони хочуть залишити нас без врожаю. Дивом пожежі вдалося уникнути”, — написав посадовець.

Минулося без загиблих і поранених. В інших громадах області день минув без обстрілів, додав Сергій Лисак.


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