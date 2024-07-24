Суспільство

Росіяни намагаються оточити частину українських бійців під Прогресом, – DeepState
24 Липня 2024 07:37
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війна
Мапа аналітичної спільноти DeepState

Російські окупаційні війська намагаються оточити частину угрупувань Сил оборони під Прогресом Донецької області.

Командування бригади не дає наказу про відхід, повідомляють аналітики DeepState.

“До нас звернулися бійці 1 та 3 батальйонів 31 ОМБр, які останні дні ведуть оборону в оточенні. Південніше Лозуватського ворог утворив горловину, через яку доводиться утримувати ряд позицій західніше висоти 236.9”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти намагаються підійти максимально близько до Іванівки.

Як кажуть аналітики, оперативно-тактична обстановка стала критичною на вихідних через хаотичний відхід однієї з піхотних бригад. 47 ОМБр, яка прийшла на поміч, не змогла стримати противника, який переважав числом. Попередньо, у селі вже було скупчення чисельністю від двох рот.

“Бійці 31 ОМБр доповідають про ризики та можливі наслідки керівництву батальйонів. Останні їх підтримують, але бригадне керівництво хоче, щоб бійці й надалі сиділи в оточенні – до останнього солдата. Управління рот фактично відсутнє, адже їх командири поранені або загиблі”, – пишуть аналітики.


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Росіяни намагаються оточити частину українських бійців під Прогресом, – DeepState
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