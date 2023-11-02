Політика

Росіяни намагались наступати на Вугледарському напрямку, – Зеленський

2 Листопада 2023 12:38
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зеленський, війна

Президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор.

“Отримав інформацію щодо ситуації на фронті. Була спроба противника наступати на Вугледарському напрямку, але наші воїни зупинили її, завдавши ворогу тяжких втрат: десятки одиниць техніки, багато вбитих і поранених. Також тривають оборонні дії в Авдіївці та наші наступальні операції на півдні”, – повідомив президент.

Також був звіти Міноборони щодо надходження снарядів, ракет і техніки та звіти розвідок щодо ситуації на фронті, на міжнародній арені та в стані ворога.

Також на селекторі підсумували результати роботи “зернового коридору” за жовтень. 

“Динаміка позитивна. Фіналізуємо формат страхування для суден, що додасть впевненості нам і перевізникам”, – сказав Зеленський.


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