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Росіяни можуть підірвати дамбу Сватівського водосховища

7 Січня 2023 14:21
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Луганська область

Центр національного спротиву повідомив, що російські окупанти можуть підірвати дамбу Сватівського водосховища на Луганщині.

За їхніми даними до тимчасово окупованого Сватова прибув ворожий інженерно-саперний підрозділ аби вивчити можливість підривання дамби місцевого водосховища.

Таким чином ворог розраховує сповільнити просування збройних сил України на цій ділянці фронту. При цьому окупанти планують звинуватити Україну в підриві дамби. Також росіяни можуть використати підрив дамби задля приводу для депортації місцевого населення.

У Центрі зауважили, що такі дії є навмисним  руйнування української інфраструктури й не мають доцільності, адже не змінюють положення сил на фронті.


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