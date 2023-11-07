Суспільство

Росіяни можуть передислокувати свій флот ще далі від лінії фронту – британська розвідка

7 Листопада 2023 09:40
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флот, рф, Британська розвідка

Найдальший удар, завданий Україною в окупованому Росією Криму, внаслідок якого було пошкоджено корабель “Аскольд”, може змусити РФ передислокувати свій флот далі від лінії фронту. 

Про це повідомляється у зведенні розвідки Міністерства оборони Великої Британії щодо ситуації в Україні від 7 листопада

“За повідомленнями українських та російських джерел, 4 листопада 2023 року новозбудований корвет ВМФ Росії майже напевно був пошкоджений внаслідок удару під час стоянки на суднобудівному заводі “Залив” у Керчі в окупованому Криму.

Корабель “Аскольд” класу “Каракурт”, спущений на воду у 2021 році, ще не був введений до складу російського флоту. Цей інцидент стався далі на схід в Криму, ніж більшість попередніх заявлених Україною дальніх ударів.

Здатність України завдати удару по кримській суднобудівній інфраструктурі, ймовірно, змусить Росію розглянути питання про передислокацію далі від лінії фронту, що затримає постачання нових кораблів”.


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