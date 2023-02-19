Росіяни можуть обстріляти інфраструктуру АЕС, щоб змусити українську владу їх зупинити, – ISW

У російському інформаційноу просторі шириться інформація про те, що російським військам необхідно зробити пріоритетним «виведення з експлуатації» зовнішньої електричної інфраструктури АЕС у надії, що це призведе до аварійної зупинки АЕС в Україні.

Про це йдеться у звіті ISW.

Війська наврядче будуть завдавати прямих ударів по атомним електростанціям, а радше націлюватимуться на окремі підстанції, які відключали б електропостачання, необхідне для безпечної роботи станцій, тим самим змушуючи українських чиновників закривати станції це дуже ускладнить їх перезапуск.

Знищення таких цілей для трьох українських АЕС за межами окупованих Росією територій принесе збитків у багато разів більших, ніж кілька останніх масованих ракетних ударів.

РосЗМІ вважають, що ракетний удар 18 лютого по Хмельницькому міг бути спрямований на одну з таких підстанцій, яка підтримує Хмельницьку АЕС, хоча українські офіційні особи заявили, що російські сили вразили військовий об’єкт та цивільну інфраструктуру.

ISW не має доказів того, що Росія переслідує або розглядає такий курс дій, але зазначає, що мілітаризація Росією Запорізької АЕС, використання території Запорізької АЕС для обстрілу українських позицій та повідомлення про російські удари по лініях електропередачі Запорізької АЕС припускають, що це не виходить за рамки уявлення про те, що Кремль може продовжувати дії з наміром змусити аварійно зупинити українські ядерні реактори.