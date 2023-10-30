Суспільство

Росіяни мають намір перевести перевести в “гарячий” режим третій блок ЗАЕС

30 Жовтня 2023 18:55
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заес

Російські окупанти мають намір перевести в режим “”гарячий останов” енергоблок №3 Запорізької АЕС, всупереч відсутності ліцензії Державної інспекції ядерного регулювання України (Держатомрегулювання, ДІЯРУ).

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на слова голови Держатомрегулювання Олега Корікова в ефірі загальнонаціонального телемарафону. 

“Окупанти мають намір зібрати реактор енергоблоку №3, який станом на початок березня 2022 року перебував у плановому ремонті”, – заявив глава Держатомрегулювання.

За його словами, закриття та збирання реакторної установки енергоблока №3, яка за умовами ліцензії має перебувати в холодному стані та стані зупину для ремонту, створює підвищений ризик виникнення аварійної ситуації з радіаційними наслідками. А фактична непрацездатність системи радіаційного моніторингу на промисловому майданчику ЗАЕС унеможливлює своєчасне виявлення ймовірного радіаційного інциденту.

Крім того Коріков наголосив, що на промисловому майданчику ЗАЕС сьогодні немає достатньої кількості кваліфікованого персоналу, який здатен якісно виконувати роботи зі збирання реакторної установки та контролювати якість виконуваних робіт.

Таким чином, зміна стану реакторних установок, як енергоблоку №3, так і №4-5, є вкрай небезпечною.

“На Запорізькій АЕС, згідно з умовами ліцензій, усі без винятку шість енергоблоків мають перебувати в холодному стані. Порушуючи умови ліцензій Держатомрегулювання, окупанти перевели енергоблоки № 4 і № 5 у гарячий стан, тобто розігріли до номінальних параметрів”, – нагадав голова ДІЯРУ.


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