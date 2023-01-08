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Росіяни кинули під Кремінну батальйони десантників і важку техніку

8 Січня 2023 11:20
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луганська область, гайдай

Біля Кремінної точаться важкі бої. Туди росіяни перекинули декілька батальйонів десантників і важку техніку.

“Ворог там потроху просідає. Із настанням морозів очікується активізація бойових дій”, – розповів очільник Луганщини Сергій Гайдай.

За його словами, окупанти намагаються втримати Кремінну, аби не розділити власну оборону на Луганщині навпіл. На елементах інфраструктури на захоплених територіях взимку все частіше трапляються аварії, бо окупанти не приділяють її стану ніякої уваги.

Також окупанти почали закривати певні населені пункти на в’їзд та виїзд і вибірково вивозять декількох людей, які їм просто не сподобалися.


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